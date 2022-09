Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Cette recrue de Longoria ne veut plus partir

Amine Harit a retrouvé, dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’Olympique de Marseille grâce à un nouveau prêt bouclé avec Schalke 04, mais dans lequel il a été convenu qu’une option d’achat deviendrait obligatoire si une condition était respectée. De son côté, Harit n’a pas caché son désir de voir ladite option être levée pour qu’il puisse poursuivre son aventure à l’OM.

Il avait joué sous la houlette de Jorge Sampaoli à l’OM lors de l’exercice précédent, il jouera sous les ordres d’Igor Tudor à Marseille cette saison. D’ailleurs, il est déjà apparu 10 minutes samedi face à Auxerre (2-0). Amine Harit a effectué son grand retour à Marseille jeudi dernier dans les ultimes instants du mercato estival avant sa clôture.

Comme l’été dernier, un nouveau prêt a été convenu entre l’OM et Schalke 04. À une exception près, cette fois-ci, une option d’achat de 5M€ a été incluse dans l’accord passé entre les deux clubs qui deviendrait obligatoire si jamais Amine Harit disputait au total 15 matchs cette saison avec l’Olympique de Marseille d’après les informations de Sport1 .

