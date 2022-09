Foot - Mercato - OM

OM : À peine arrivé, il prend déjà rendez-vous avec Longoria

Publié le 6 septembre 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Arrivé à la toute fin du mercato estival et une nouvelle fois sous la forme d’un prêt en provenance de Schalke 04, Amine Harit ne compte plus vraiment faire la navette à l’avenir. Le milieu de terrain offensif marocain a fait savoir lors de sa conférence de presse de présentation qu’il envisageait bien de rester sur la durée à l’OM.

Amine Harit a effectué son grand retour à l’OM à l’occasion des dernières minutes du mercato estival. En effet, Schalke 04 a accepté de prêter le milieu offensif marocain au club phocéen jusqu’à la fin de la saison. Mais cette fois-ci, une option d’achat de 5M€ et qui deviendrait obligatoire au bout de 15 matchs joués par Harit aurait été incluse dans le deal convenu entre l’OM et Schalke. C’est en effet l’information communiquée par Sport1 .

Harit ne veut pas se mettre la pression avec l’option d’achat…

De passage en conférence de presse dans la journée de lundi pour sa présentation officielle, Amine Harit n’a pas souhaité se fixer un objectif précis concernant l’option d’achat incluse dans le prêt. « L’option d’achat dans mon contrat ? Comme je l’ai toujours dit, ce n’est pas quelque chose sur laquelle je me concentre. Si on fait des calculs, c’est à ce moment-là qu’on se braque et qu’on fait des choses qu’on n’a pas envie de faire. Je fonctionne à l’instinct, l’option d’achat est là, on verra en fin de saison ».

…mais veut rester à l’OM !