OM : Un gros coup à 20M€ est déjà annoncé sur le mercato

Publié le 7 septembre 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par l’OM sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 20M€ en provenance de Manchester City cet été, Issa Kaboré débarque avec le statut de grand espoir. Et le latéral droit burkinabé a été très clair sur son avenir : il compte être définitivement transféré à l’OM en fin de saison.

Pour apporter de la concurrence à Jonathan Clauss au poste de piston droit cette saison, l’OM a donc décidé de miser sur Issa Kaboré (21 ans), qui est arrivé de Manchester City en fin de mercato estival. Une opération bouclée sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 20M€.

« Rester à l’OM, ne pas retourner à City »

Présenté en conférence de presse par l’OM lundi, Issa Kaboré a affiché un souhait très clair et envisage déjà un transfert définitif à l’été 2023 : « Il y a de la concurrence dans toutes les grandes équipes. Cela va me permettre de progresser pour avoir du temps de jeu (…) L'idée c'est de jouer et de rester à Marseille, pas de retourner à City. C'est un très grand club, ça va m'apporter beaucoup pour mes prochaines étapes », a indiqué Kaboré.

L’OM devra donc lâcher 20M€

En clair, le latéral burkinabé compte déjà sur Pablo Longoria et la direction de l’OM afin qu’ils investissent 20M€ l’été prochain pour lever son option d’achat auprès de Manchester City. Affaire à suivre...