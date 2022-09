Foot - Mercato - OM

OM : Gros revirement de situation pour ce cade du projet McCourt

Publié le 6 septembre 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il s’est imposé comme un élément majeur du projet McCourt ces dernières années à l’OM, Valentin Rongier semble de plus en plus proche d’une prolongation de contrat. Son statut était pourtant très différent il y a à peine un an, lorsqu’il était invité à se trouver un nouveau point de chute sur le marché.

Il y a trois ans, Valentin Rongier avait vécu une fin de mercato particulièrement agitée puisque son transfert à l’OM n’avait pu être bouclé avant la clôture officielle du marché des transferts, et l’ancien capitaine du FC Nantes avait finalement été recruté le 3 septembre sous la forme d’un joker pour 13M€. Depuis ce fameux été 2019, Rongier a vécu des hauts et des bas sous le maillot de l’OM, mais il fait aujourd’hui figure de cadre du vestiaire sous les ordres d’Igor Tudor, et son avenir semble tout tracé.

Longoria confirme pour la prolongation de Rongier

Interrogé en conférence de presse lundi afin de présenter les dernières recrues du mercato de l’OM (Eric Bailly, Issa Kaboré et Amine Harit), Pablo Longoria a fait le point sur la prolongation de contrat évoquée pour Valentin Rongier : « Il incarne les valeurs de l'OM. Il sait s'adapter, comme il l'a fait l'an dernier, c'était exemplaire. On a commencé à discuter cet été pour sa prolongation. Il le mérite. C'est l'un des joueurs les plus importants de l’effectif », a indiqué le président de l’OM, qui entend donc fixer au plus l’avenir de son milieu de terrain, actuellement engagé jusqu’en 2024.

Rongier, un exemple à suivre pour Harit

Amine Harit y est également allé de son commentaire au sujet de la montée en puissance de Rongier ces trois dernières années à l’OM, lui qui le connaît depuis la période FC Nantes : « Le travail paye, il représente bien cette phrase. C'est un bosseur. Il est arrivé comme un joueur lambda, aujourd'hui c'est le capitaine de l'OM. Ça prouve qu'il a bossé, je suis content pour lui, il le mérite. Peut-être même jusqu'à l'Equipe de France », a indiqué Harit. Et pourtant, tout n’a pas toujours été aussi simple pour Rongier à l’OM…

L’OM voulait s’en séparer l’année dernière