Foot - Mercato - OM

OM : L'avenir de Valentin Rongier fait déjà parler à Marseille

Publié le 5 septembre 2022 à 22h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 5 septembre 2022 à 22h30

Devenu vice capitaine de l’OM derrière Dimitri Payet, Valentin Rongier s’est déjà imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze d’Igor Tudor. En discussions pour prolonger son contrat, le milieu de terrain olympien peut compter sur Pablo Longoria qui tient à lui. Amine Harit, de retour au club, lui a également adressé des mots qu’il devrait apprécier.

Après une saison réussie bouclée par une qualification directe en Ligue des Champions, l’OM a presque tout changé. Jorge Sampaoli a décidé de s’en aller, Igor Tudor est arrivé pour le remplacer. Un changement de taille qui annonçait un mercato remuant pour le club olympien. Cela n’a pas manqué. Au-delà des départs, douze joueurs ont posé leurs valises à Marseille. Pablo Longoria n’a pas chômé et pour le moment, ses choix portent leurs fruits.

Prolongation attendue pour Rongier

Malgré ce mercato mouvementé, l’OM n’a pas fini son chantier. Certains dossiers sont encore en cours, comme le transfert de Bamba Dieng et la prolongation de Valentin Rongier. Il y a plusieurs semaines, L’Equipe révélait que l’OM travaillait en coulisses pour étendre le contrat du vice capitaine du club derrière Dimitri Payet. Après avoir bataillé pour prolonger Boubacar Kamara pendant plus d’un an, Pablo Longoria ne veut plus se retrouver avec un joueur en fin de contrat. Cela commence avec Valentin Rongier.

Pablo Longoria vend la mèche

Présent ce lundi en conférence de presse pour présenter les trois dernières recrues de l’OM, Pablo Longoria a été interrogé sur la situation actuelle de Valentin Rongier. « Il incarne les valeurs de l'OM. Il sait s'adapter, comme il l'a fait l'an dernier, c'était exemplaire. On a commencé à discuter cet été pour sa prolongation. Il le mérite. C'est l'un des joueurs les plus importants de l’effectif », reconnaît le président de l’OM dans des propos relayés par Le Phocéen.

Transferts - OM : Longoria reçoit déjà une candidature pour l’été 2023 https://t.co/iAk9uUosle pic.twitter.com/QRYpTs6Guq — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

« Il est arrivé comme un joueur lambda, aujourd'hui c'est le capitaine de l’OM »