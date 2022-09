Foot - Mercato - OM

L'aveu de Pablo Longoria sur son arrivée dans le projet McCourt

Publié le 5 septembre 2022 à 21h45 par Jules Kutos-Bertin

Président de l’OM depuis février 2021 et l’éviction de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria ne chôme pas depuis sa nomination. Interrogé sur son rôle et son parcours à la tête du club olympien, le dirigeant espagnol a reconnu qu’il s’agissait d’une grosse expérience dans laquelle il a trouvé « une évolution personnelle et professionnelle ».

Lorsqu’il débarque à l’OM en 2020 pour prendre la tête du sportif à la place d’Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria est presque un inconnu en France. Un statut que le dirigeant espagnol ne gardera pas longtemps. Très vite, Longoria fait parler de lui pour sa facilité à réaliser de gros coups sur le marché des transferts.

Pablo Longoria a remplacé Jacques-Henri Eyraud

Devenu président de l’OM suite à l’éviction de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria est passé dans une autre dimension. Depuis, l’OM se porte mieux et a retrouvé la Ligue des Champions. Pour sa première expérience de président, Longoria est satisfait.

#ViaNews365 💬 Pavel Nedved : "L'OM est un club extrêmement bien géré, avec à sa tête une personnalité qui fait l’unanimité dans l’industrie. Pablo Longoria représente l’avenir du football européen. Mais il a été à bonne école"👍 — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) September 4, 2022

« C'est une grande expérience dans un club que j’aime »