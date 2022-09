Foot - Mercato - OM

OM : Longoria doit encore gérer un dossier épineux du mercato

Publié le 6 septembre 2022 à 14h30 par Pierrick Levallet

Comme Bamba Dieng, Cédric Bakambu ne serait plus vraiment désiré à l’OM. Le club phocéen a fait tout son possible pour se débarrasser du Congolais cet été, en vain. Néanmoins, Pablo Longoria verrait un nouveau club se présenter à lui pour l’attaquant de 31 ans. Sauf que Cédric Bakambu, lui, ne serait pas vraiment déterminé à partir.

Lors de ce mercato estival, l’OM souhaitait boucler quelques départs. Cédric Bakambu faisait ainsi partie des joueurs dont le club phocéen voulait se débarrasser. Signe que l’international congolais n’est plus vraiment désiré, l’OM ne l’a pas inscrit sur la liste des joueurs participants à la Ligue des champions à l’instar d’Isaak Touré et Bamba Dieng. De son côté, Cédric Bakambu a eu quelques options pour son transfert, comme le Celta Vigo, mais les a toutes refusées. Pablo Longoria s’était pourtant montré très clair avec lui.

Mercato - OM : Ça bouge en coulisses pour le transfert de Bakambu https://t.co/f4mc2ATKfq pic.twitter.com/tV7vyctvbL — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

«Il connaît sa situation»

Présent en conférence de presse ce lundi, le président de l’OM a affirmé que Cédric Bakambu était parfaitement conscient de sa situation : « On avait une limitation sur la liste de joueurs inscrits pour la Ligue des Champions et on n'a pas de joueurs formés au club. Ce qui est grave. On a bien communiqué avec lui (Bakambu) sur son temps de jeu cette saison. Mais il a décidé de rester. On est content car ça nous donne des solutions offensives en plus. Mais il connaît sa situation. » Toutefois, l’attaquant de 31 ans verrait une nouvelle opportunité se présenter à lui pour quitter l’OM.

Fenerbahçe est intéressé, Bakambu veut rester

À en croire les informations de Foot Mercato , Fenerbahçe serait intéressé par les services de Cédric Bakambu. La clôture du marché des transferts n’a lieu que le 8 septembre en Turquie, Pablo Longoria aurait donc une nouvelle chance pour se débarrasser de l’ancien de Villarreal. Le club stambouliote s’activerait en coulisses pour recruter Cédric Bakambu. Sauf que le joueur, lui, ne serait pas vraiment emballé par l’idée de rejoindre Fenerbahçe. Cédric Bakambu aurait toujours à coeur de s’imposer à l’OM et voudrait encore essayer de se faire une place dans le onze d’Igor Tudor.

Une situation qui rappelle celle de Dieng