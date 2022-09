Foot - Mercato - OM

Pour son mercato, Longoria a reçu le soutien d'une légende de l'OM

Publié le 6 septembre 2022 à 11h10 par Arthur Montagne

Arrivé à l'OM cet été, Eric Bailly révèle qu'il a reçu de précieux conseils de la part de son compatriote Didier Drogba qui a bien évidemment marqué l'histoire du club phocéen durant sa seule saison passée au Vélodrome. Et l'ancien défenseur de Manchester United confirme que cela l'a conforté dans son choix.

Très actif sur le marché des transferts, l'OM a notamment mis la main sur Eric Bailly, qui débarque sous la forme d'un prêt en provenance de Manchester United. L'international ivoirien pourrait d'ailleurs rester à Marseille plus longtemps puisque son option d'achat, estimée à 10M€, deviendra obligatoire si l'OM se qualifie pour la Ligue des champions et s'il dispute au moins 50% des matches cette saison. Dans tous les cas, Eric Bailly est persuadé d'avoir fait le bon choix. Il faut dire qu'il a reçu de précieux conseils.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗣𝗜𝗦𝗢𝗗𝗘 𝗫𝗜✍️ «𝗗𝗮𝗼 𝗗𝗮𝗼 𝗘𝗿𝗶𝗰» #BienvenueSurMars 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 🇨🇮🛸 pic.twitter.com/YgFJlGDRRE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 24, 2022

Drogba a conseillé Bailly

En effet, dans les colonnes de La Provence , Eric Bailly revient sur sa discussion avec Didier Drogba, son compatriote. « Ça me fait plaisir qu'une icône me félicite. Au téléphone, il m'a donné des conseils vu qu'il a l'expérience de l'équipe et de la ville. Il était vraiment important de l'avoir au téléphone », assure le défenseur de l'OM.

«Il a foi en nous»