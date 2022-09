Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé évoque son faux transfert au Real Madrid

Publié le 6 septembre 2022 à 09h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 6 septembre 2022 à 10h01

Passé tout proche d’un départ libre du PSG pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement prolongé in-extremis son contrat en mai dernier. Et avant la reprise de la Ligue des Champions ce mardi soir face à la Juventus Turin, l’attaquant français a été interrogé sur son départ avorté.

Pendant plusieurs mois, le feuilleton Kylian Mbappé a tenu en haleine l’ensemble des supporters du PSG, puisque l’attaquant français était longtemps promis à un départ libre en direction du Real Madrid. Mais Mbappé a finalement opté pour une prolongation de contrat de dernière minute en mai dernier avec le club de la capitale.

PSG : Mbappé affiche une énorme ambition après sa prolongation https://t.co/Q9sLcBIOxa pic.twitter.com/5HeBlzOxpP — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

Mbappé interrogé sur le Real Madrid

Et alors que Kylian Mbappé et le PSG retrouveront la Ligue des Champions ce mardi soir avec la réception de la Juventus Turin, l’attaquant tricolore s’est vu poser une question au micro de Canal + sur son transfert avorté au cours du mercato : « Si je dois me faire pardonner après le Real Madrid ? Non, il y a surtout une nouvelle saison, on est très motivé pour faire une grande saison et essayer par gagner dès demain pour bien commencer cette aventure européenne », a expliqué Mbappé.

Pas plus de réponse sur le mercato