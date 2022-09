Foot - Mercato - PSG

Campos est interpellé, un gros transfert est attendu au PSG

Publié le 6 septembre 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Cet été, le cas Seko Fofana a fait grandement parler. Et pour cause, le milieu de terrain du RC Lens, qui sort de deux magnifiques saisons en Ligue 1, était très convoité, en France par l'OM et le PSG, mais également à l'étranger. Et alors qu'il a finalement prolongé son contrat, Rio Mavuba regrette que le club de la capitale n'ait pas insisté pour recruter Seko Fofana.

C'est la belle histoire du côté du RC Lens. Auteur de deux saisons impressionnantes, Seko Fofana était très convoité sur le mercato. Et pourtant, il a fini par prolonger son contrat jusqu'en 2025 par le biais d'une annonce magnifique, après la victoire des Sang-et-Or contre Lorient (5-2) au milieu du stade Bollaert. Mais Rio Mavuba regrette que le PSG n'ait pas insisté.

Mavuba voulait voir Fofana au PSG

« Si j'étais le PSG, je serais allé le chercher. Il est capable de marquer des buts, de faire des différences. Il aurait amené du poids et du muscle, notamment pour la Ligue des champions », assure-t-il au micro de Téléfoot , considérant que Seko Fofana avait le profil parfait pour le PSG.

Le PSG avait tenté le coup