OM : Ça bouge en coulisses pour le transfert de Bakambu

Poussé vers la sortie par l’OM, Cédric Bakambu n’a pas été inscrit dans la liste des joueurs participant à la Ligue des Champions. Le club phocéen est sanctionné par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, et l’intérêt de Fenerbahçe envers le buteur congolais pourrait faire les affaires de Pablo Longoria.

L’OM souhaitait se séparer de Cédric Bakambu durant le mercato estival, et l’attaquant congolais n’a d'ailleurs pas été inscrit dans la liste des joueurs participant à la Ligue des Champions cette saison. Bakambu, qui a jusqu'ici refusé les opportunités qui se sont présentées à lui avec notamment le Celta Vigo, a encore une ouverture pour changer d'air et ainsi soulager les finances de l'OM.

Fenerbahçe intéressé par Bakambu

À en croire les informations de Foot Mercato , le club de Fenerbahçe serait intéressé par Cebric Bakambu, une option plausible puisque le mercato est toujours ouvert en Turquie. Pour autant, l’attaquant congolais souhaite rester à l’OM et ne serait pas attiré par ce projet stambouliote.

« On doit trouver des solutions »