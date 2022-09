Foot - Mercato - OM

OM: Longoria lâche un message clair sur ce dossier chaud du mercato

Publié le 5 septembre 2022 à 19h45 par La rédaction

Alors que l’OM fera ses débuts en Ligue des champions cette saison face à Tottenham mercredi, la liste des joueurs inscrits pour participer à la compétition a été révélée. Isaak Touré, Bamba Dieng et Cédric Bakambu n’y figurent pas. En ce qui concerne le dernier nommé, Pablo Longoria a confié qu’il avait eu la possibilité de partir cet été, mais qu’il a préféré rester en connaissance de cause.

Après un début de saison presque parfait en championnat, l’OM a désormais la tête à la Ligue des champions. Les Marseillais iront défier Tottenham sur sa pelouse mercredi soir, mais devront faire sans Alexis Sanchez, suspendu en raison d’un carton rouge reçu avec l’Inter Milan pour son dernier match dans la compétition.

Trois absents dans la liste de l’OM

Igor Tudor ne pourra également pas compter sur Isaak Touré, Bamba Dieng et Cédric Bakambu, les trois joueurs n’ayant pas été inscrits sur la liste de l’OM en Ligue des champions. Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a évoqué la situation du dernier nommé. Le président marseillais a affirmé que Cédric Bakambu savait qu’il aurait probablement moins de temps de jeu cette saison, mais qu’il a préféré rester en connaissance de cause.

« Il connaît sa situation »