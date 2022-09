Foot - Mercato - OM

A peine arrivée à l'OM, il fait une annonce sur son avenir

Publié le 6 septembre 2022 à 09h10 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM s'est très largement renforcé en défense centrale en obtenant la signature de quatre nouveaux joueurs à ce poste, dont Eric Bailly, prêté avec option d'achat par Manchester United. Et l'international ivoirien ne cache pas sa volonté de s'inscrire sur le long terme à l'OM qui pourrait le conserver en levant cette option d'achat estimée à 10M€.

Avec le départ programmé de William Saliba, ainsi que ceux qui ont suivi de Luan Peres et Duje Caleta-Car, l'OM savait qu'il faudrait recruter en défense centrale. Dans cette optique, Pablo Longoria n'a pas chômé en recrutant pas moins de quatre nouveaux joueurs à savoir Isaak Touré, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Eric Bailly. Ce dernier débarque d'ailleurs en provenance de Manchester United sous la forme d'un prêt avec option d'achat et doit apporter toute son expérience en vue de la Ligue des champions.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗣𝗜𝗦𝗢𝗗𝗘 𝗫𝗜✍️ «𝗗𝗮𝗼 𝗗𝗮𝗼 𝗘𝗿𝗶𝗰» #BienvenueSurMars 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 🇨🇮🛸 pic.twitter.com/YgFJlGDRRE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 24, 2022

«Je m'implique entièrement à l'OM»

Option d'achat ou non, Eric Bailly est clairement concentré sur sa saison à l'OM. « Je ne pense pas à cette option. Je m'implique entièrement à l'OM, je veux jouer le plus de matches possible et, pourquoi pas, gagner des trophées », lance-t-il dans les colonnes de La Provence , alors que la possibilité de le voir s'inscrire sur le long terme à Marseille est réelle.

Une option d'achat à 10M€ ?