PSG : C'est annoncé, Messi va décider de l'avenir de cette légende

Publié le 17 septembre 2022 à 07h45 par Arthur Montagne

Joueur le plus titré de l'histoire du football, Daniel Alves a remporté 43 trophées au total dans sa carrière. Néanmoins, son record est menacé par plusieurs joueurs dont Lionel Messi qui n'est plus qu'à deux longueurs de son ancien coéquipier. Et le Brésilien n'en démord pas. Tant que La Pulga menacera son record, il ne prendra pas sa retraite.

Passé par le FC Barcelone, le PSG et la Juventus, Daniel Alves s'est constitué un palmarès très impressionnant. Tellement impressionnant que le Brésilien est le joueur le plus titré de l'histoire du football puisqu'il a récolté la bagatelle de 43 trophées depuis ses débuts professionnels. Néanmoins, ce record est clairement menacé par un certain Lionel Messi.

«Si Messi me dépasse, je vais jouer jusqu'à 50 ans »

Champion de France et vainqueur du Trophée des champions avec le PSG, Lionel Messi a effectivement remporté 41 titres dans sa carrière. Et compte tenu de la domination du club de la capitale en France, la possibilité de voir La Pulga battre le record de Daniel Alves dans les prochains mois est parfaitement envisageable. Mais le Brésilien ne compte pas se laisser faire. « Je n'aime pas penser à l'avenir car c'est toujours une inconnue. J'ai laissé la vie me prendre. Si Messi me dépasse (en titres), je vais jouer jusqu'à 50 ans », lance l'ancien latéral du PSG âgé de 39 ans dans une interview accordée à ESPN .

