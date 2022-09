Foot - Mercato - PSG

PSG : A Paris, Christophe Galtier n’était pas un plan B

Publié le 17 septembre 2022 à 05h30 par Thibault Morlain

A l’occasion de sa révolution, le PSG a changé d’entraîneur cet été. Exit donc Mauricio Pochettino et alors que plusieurs noms ont circulé, c’est Christophe Galtier qui a posé ses valises dans la capitale françaises. Toutefois, selon certains, l’ancien de l’OGC Nice n’était pas vraiment la priorité. Une version que dément clairement Luis Campos, à l’origine de l’arrivée de Galtier au PSG.

Il faut remonter à Laurent Blanc pour voir un entraîneur français sur le banc du PSG. Désormais, c’est bien Christophe Galtier qui est aux commandes à Paris, ayant pris la place de Mauricio Pochettino cet été. Après avoir réalisé du bon travail à Nice, le natif de Marseille a donc franchi un nouveau cap en rejoignant le PSG et Luis Campos par la même occasion. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble au LOSC et le Portugais n’a visiblement eu aucun doute au moment de choisir Christophe Galtier.

Mercato - PSG : Campos lâche ses vérités sur la piste Zidane https://t.co/0DQmFdqifQ pic.twitter.com/USrNB0PX3w — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

« La première chose que j'ai fait, c'est appeler Christophe Galtier »

Toutefois, certains ont pu expliquer que Christophe Galtier n’avait pas été la première option du PSG pour le poste d’entraîneur. Alors que Nasser Al-Khelaïfi avait déjà nié cela, Luis Campos a également été très clair. A l’occasion d’un entretien accordé à RMC , il a expliqué à propos de l’arrivée de Galtier : « Quand le président m'a invité à reprendre ce poste, la première chose que j'ai fait, c'est appeler Christophe Galtier, avant même d'appeler ma femme et ma mère. Je connais ses valeurs, ses capacités, ce qu'il peut apporter. On peut faire un travail ensemble ».

« Je me suis toujours bien entendu avec Christophe Galtier »