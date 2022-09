Foot - Mercato - PSG

PSG : Une recrue du mercato craque déjà ?

Publié le 17 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il fait partie des grandes révélations de la saison dernière en Ligue 1, Hugo Ekitike a été recruté par le PSG au cours du Mercato estival avec ce statut d’attaquant prometteur. Mais l’ancien Rémois dispose d’un temps de temps très limité depuis son arrivé, et il commence déjà à perdre patience…

Dés son arrivée au poste de conseiller sportif du PSG au début de l’été, Luis Campos savait qu’il vivrait un Mercato estival agité. Entre les départs des nombreux indésirables du loft à boucler ainsi que les six nouvelles recrues, le dirigeant portugais a eu du pain sur la planche. Et dans tout ce mouvement, Campos n’a bouclé qu’un seul renfort en attaque cet été.

Ekitike, la doublure en attaque

Hugo Ekitike (20 ans), qui a été l’une des grandes révélations de l’exercice 2021-2022 en Ligue 1 avec le Stade de Reims, a été recruté par le PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 35M€. Le jeune attaquant français fait donc office de doublure derrière le trio Neymar-Messi-Mbappé dans le secteur offensif, mais le malaise semble déjà palpable autour d’Ekitike qui peine à trouver grâce aux yeux de Christophe Galtier.

Le message qui veut tout dire sur Instagram

En effet, via un post diffusé jeudi sur son post Instagram, Hugo Ekitike a laissé entendre qu’il était tendu avec un emoticone à son effigie faisant du yoga, symbolisant évidemment son manque cruel de temps de jeu. Hugo Ekitike n’a eu droit qu’à 66 minutes de jeu en Ligue 1 depuis le début de la saison au PSG, et 0 en Ligue des Champions contre la Juventus Turin (2-1) et le Maccabi Haïfa (3-1). Reste à savoir si la situation s’améliorera dans les semaines à venir pour le jeune attaquant tricolore, même s’il paraît compliqué pour Christophe Galtier de sortir Neymar, Mbappé ou Messi du onze de départ du PSG.