PSG : Un transfert surprise évité de peu pour Luis Campos ?

Publié le 17 septembre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Relégué au statut de doublure de luxe ces derniers mois au PSG, Keylor Navas est passé tout proche de la sortie au cours du mercato estival, avec notamment un vif intérêt de Naples. Mais ces derniers jours, le profil du gardien costaricien du PSG a également été proposé du côté de l’Olympiakos en Grèce, où le mercato vient tout juste de fermer ses portes.

Le 1er septembre dernier, au moment de la fermeture du mercato estival, Keylor Navas annonçait qu’il resterait finalement au PSG au terme d’un été agité : « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour » , a indiqué l’ancien joueur du Real Madrid.

Navas cantonné à un rôle de doublure

Un choix plutôt surprenant de la part de Keylor Navas, étant donné que Naples envisageait sérieusement de le recruter et qu’il se retrouve cantonné à un rôle de doublure de luxe derrière Gianluigi Donnarumma au PSG. Mais le feuilleton Navas ne s’est pas arrêté là et a bien failli être relancé ces derniers jours…

Des contacts avec l’Olympiakos