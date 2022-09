Foot - Mercato - PSG

Mercato : Pour son retour, Zinedine Zidane a les idées claires

Publié le 17 septembre 2022 à 01h15 par Thomas Bourseau

Zinedine Zidane ne s’en est pas caché au début de l’été : il veut devenir le sélectionneur de l’Équipe de France à l’avenir. Et bien que la Juventus résiderait dans un coin de la tête du champion du monde 98, la priorité absolue de Zidane resterait les Bleus qu’ils attendraient après la Coupe du monde.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane a depuis été annoncé du côté du PSG, de Liverpool et plus récemment de la Juventus. En effet, Massimiliano Allegri est considérablement décrié depuis le début de la saison et les supporters de la Vieille Dame demande son licenciement sur les réseaux sociaux avec le #AllegriOUT.

La Juventus est dans un coin de la tête de Zidane

Et à en croire les informations divulguées par Tuttosport et relayées par TMW , Zinedine Zidane ne serait absolument pas contre le fait de relever le challenge Juventus, club par lequel il est passé en tant que joueur. Ce serait même l’un de ses objectifs, bien qu’il ne soit pas la priorité absolue du champion du monde 98.

Zidane attend la Coupe du monde