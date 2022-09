Foot - Mercato

Transferts : Ça s'emballe sur le mercato pour Zinedine Zidane

Publié le 16 septembre 2022 à 00h00 par Pierrick Levallet

Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinedine Zidane ne manque pas d’opportunités pour son avenir. Alors qu’il est annoncé avec insistance en Premier League, le technicien français pourrait également prendre la place de Massimiliano Allegri à la Juventus. Mais Zidane convoiterait aussi la place de Didier Deschamps en Équipe de France.

Cet été, Zinedine Zidane aurait pu rejoindre le PSG. Le technicien français était le grand rêve du Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Mais finalement, l’ancien du Real Madrid n’a pas posé ses valises dans la capitale puisque c’est Christophe Galtier qui s’est installé sur le banc parisien. Toutefois, le retour de Zinedine Zidane se fait de plus en plus attendre et les rumeurs sur son avenir se multiplient.

Mercato : Une offensive est déjà programmée pour Zinedine Zidane https://t.co/5v75exOrfL pic.twitter.com/GkLe6jybRP — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

La Premier League pousse pour Zidane

Récemment, le champion du monde 1998 était annoncé dans le viseur de Chelsea pour remplacer Thomas Tuchel. Mais finalement, les Blues se sont tournés vers Graham Potter. Mais la porte de la Premier League n’est toujours pas fermée. Zinedine Zidane a aussi lié avec insistance à Manchester United. Mais Fabrizio Romano a révélé dans CaughtOffside que sa priorité n’était pas vraiment d’entraîner en Angleterre. Par ailleurs, il aurait une autre opportunité dans un club qu’il connaît très bien.

Successeur d’Allegri à la Juventus ?

Ces dernières heures, Zinedine Zidane est annoncé par la presse italienne du côté de la Juventus. L’entraîneur de 50 ans a porté les couleurs des Bianconeri pendant sa carrière de joueur (1996-2001) et il a avoué être toujours particulièrement attaché au club turinois. Zidane pourrait alors prendre la place de Massimiliano Allegri, qui est vivement critiqué ces derniers temps puisque les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Mais l’ancien numéro 10 de l’Équipe de France pourrait également patienter un peu le temps qu’une place qu’il convoite se libère.

Zidane convoite encore la place de Deschamps