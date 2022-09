Foot - Mercato

Mercato : Après l’échec PSG, nouvelle piste pour Zidane ?

Publié le 14 septembre 2022 à 21h45 par Axel Cornic

Lié au Paris Saint-Germain à la fin de saison dernière, Zinedine Zidane est toujours libre de tout contrat et semble vouloir reprendre du service assez vite. La piste la plus chaude le mène évidemment vers l’équipe de France, avec le contrat de Didier Deschamps qui se termine en décembre prochain, mais une autre porte pourrait s’ouvrir au cours des prochaines semaines.

Technicien de renom et surtout de succès, Zinedine Zidane n’a toujours pas de club après le long feuilleton le liant au PSG. Plusieurs sources assurent qu’il attendrait qu’une place se libère en équipe de France, afin de prendre la succession de Didier Deschamps.



class="twitter-tweet">

Transferts : Retour sur le mercato agité de Cristiano Ronaldo https://t.co/IKyxYAYG1n pic.twitter.com/GlCokRJCS1

— le10sport (@le10sport) September 14, 2022

La Juventus n’a pas oublié Zidane

Et pourquoi repartir par un autre club qui a marqué sa carrière de joueur ? En Italie, plusieurs médias dont CM.it évoquent depuis quelques jours un possible retour de Zinedine Zidane à la Juventus, club dont il a porté les couleurs de 1996 à 2001. Le Français a toujours dit être très attaché aux Bianconeri , qui vivent un début de saison compliqué.

Pour remplacer un Allegri plus critiqué que jamais

Les résultats ne sont pas au rendez-vous et surtout, Massimiliano Allegri est plus critiqué que jamais. Le jeu produit par sa Juventus est décriée par les observateurs et en cas de mauvais résultats en Ligue des Champions comme en Serie A, sa position pourrait grandement se fragiliser.