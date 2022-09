Foot - Mercato

Mercato : Zidane, Deschamps… Une révolution en vue chez les Bleus ?

Publié le 13 septembre 2022 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 13 septembre 2022 à 20h36

Fragilisé par la parution de l’enquête de So Foot mettant en lumière des problèmes au sein de la Fédération française de football, le président Noël Le Graët pourrait quitter son poste avant la fin de son mandat en 2024, rumeur démentie par le principal intéressé mais qui s'intensifie au sein de la FFF. Une décision qui pourrait alors influencer l’avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus…

Cette semaine, le magazine So Foot a publié une enquête dans laquelle plusieurs dysfonctionnements au sein de la Fédération française de football ont été révélés. Il est notamment question de harcèlement sexuel, de problèmes liés à l’alcool en interne et de guerre des clans. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a invité Noël Le Graët, président de la FFF, à échanger avec elle vendredi après la parution de l'article, mais cela pourrait aller plus loin pour le patron du football français.

Les rumeurs s’intensifient pour la présidence de la FFF

Selon RMC , l’avenir de Noël Le Graët à la tête de la FFF est incertain. Dans le milieu du football amateur, la rumeur court que le président de la fédération pourrait démissionner lors de l'assemblée fédérale qui a été décalée le 7 janvier à cause de la Coupe du Monde au Qatar. « Si la France gagne le Mondial tout le monde sera content. Si elle perd, cela sera totalement l’inverse. Peu importe l’issue, cela peut bouleverser l’avenir de la présidence de la FFF », a d’ailleurs lâché Le Graët samedi dernier, à l'occasion du congrès de l'ANPDF (l'association des présidents de districts). Une phrase sortie de son contexte selon le principal intéressé.

« J'ai l'intention claire, nette et précise d'aller au bout de mandat, jusqu'en 2024 », répond Le Graët

Contacté par L’Équipe pour réagir aux rumeurs l’annonçant vers la sortie, Noël Le Graët a voulu clarifier ses propos. « Je n'ai jamais dit cela. Ceux qui l'ont répété ont mal compris. Je n'ai pas du tout d'intention d’arrêter , confie l’homme de 80 ans que l'on dit fatigué. Si ma santé reste stable, si je vais bien, il n'y a absolument aucune raison que j'arrête. Je suis très bien à mon poste et tout le monde m'aime bien. J'ai la chance d'être apprécié. » En privé, Noël Le Graët reconnaît toutefois que le parcours de l'équipe de France au Qatar jouera un rôle dans sa décision finale d’après RMC , ce que reconnaît d’ailleurs le principal intéressé dans un entretien accordé à L’Équipe : « J'ai dit que s'il y avait une Coupe du monde catastrophique, tout le monde devrait peut-être partir... C'est possible. Mais personne n'a dit qu'il partait. J'ai l'intention claire, nette et précise d'aller au bout de mandat, jusqu'en 2024. Je pense que je n'ai pas le droit d'aller plus loin, je ne suis pas sûr (rires)… »

Les successeurs possibles à Noël Le Graët

Pour autant, cela bouge déjà au sein de la FFF pour l’éventuelle succession de l’actuel président. D’après les informations de RMC , le nom de Philippe Diallo revient avec insistance, l’actuel président de COSMOS, l’organisation patronale qui représente les employeurs et entreprises du sport, étant très apprécié chez les salariés de la FFF et chez les responsables du football amateur. De son côté, Marc Keller a les faveurs de Noël Le Graët, mais l’ancien joueur est à la tête du RC Strasbourg et doit trouver un repreneur pour le club alsacien avant d’imaginer prendre les rênes de la fédération. Jamel Sandjak, l’ancien président de la Ligue de Paris IDF, pourrait également émerger comme un candidat crédible pour le poste, qui n’est toutefois pas à pourvoir pour l’heure comme le martèle Noël Le Graët : « Même pas en rêve. Il y a un président qui tient la barre et qui est en bonne santé. »

L’avenir de Deschamps en suspens, Zidane à l’affût