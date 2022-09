Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour rester au PSG, Mbappé a posé ses conditions

Publié le 13 septembre 2022 à 18h30 par Thibault Morlain

Le mercato est donc à nouveau animé par le feuilleton Kylian Mbappé. Après sa prolongation de l’été avec le PSG, le Français se retrouve encore une fois au centre des discussions. Et ce sont les dernières révélations à propos de son contrat à Paris qui font parler. L’ombre d’un départ libre en 2024 planerait. Forcément, au PSG, on n’entend pas baisser les bras aussi facilement, mais pour cela, il faudra répondre aux attentes de Mbappé.

Kylian Mbappé est donc encore et toujours un joueur du PSG. En effet, le crack de Bondy a fini par prolonger avec le club de la capitale. Mais sous quelles conditions ? Ce mardi, L’Equipe a fait des révélations à ce sujet. Ainsi, le quotidien sportif explique que le contrat de Mbappé n’irait pas jusqu’en 2025 comme annoncé, mais jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire. Concernant celle-ci, c’est Kylian Mbappé qui aurait le pouvoir de l’activer ou non. Pourrait-il alors choisir de partir libre dans deux ans ?

Le PSG fera tout pour garder Mbappé

La menace d’un départ de Kylian Mbappé planerait donc à nouveau au-dessus du PSG. Toutefois, au sein du club de la capitale, on tentera d’empêcher ce scénario. En effet, RMC a expliqué que le PSG ferait savoir qu’il fera tout pour conserver Mbappé et qu’il reste jusqu’en 2025, activant ainsi l’année qui serait en option dans son contrat.

Quelles sont les conditions ?

Mais pour garder Kylian Mbappé, le PSG devra satisfaire son attaquant et répondre ainsi à ses demandes. Mais quelles sont-elles ? Ce mercredi, RMC en a dit plus sur ce que Mbappé attend pour continuer à évoluer du côté du Parc des Princes. Ainsi, les conditions de l’international français seraient connues. Il réclamerait une place forte au sein du projet du PSG, une équipe compétitive en Ligue des Champions et qu’on le laisse absolument participer aux prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris.

Des promesses déjà pas tenues ?

Le PSG réalisera-t-il alors les souhaits de Kylian Mbappé ? Pour le moment, cela ne serait déjà pas le cas. En effet, pour prolonger son joyau, le club de la capitale avait déjà fait certaines promesses et elles ne seraient pas forcément tenues actuellement. Mbappé ne serait ainsi pas vraiment satisfait avec le projet actuel du PSG, qui n’était pas celui qu’on lui avait vendu au moment de sa signature il y a quelques semaines de cela. Affaire à suivre concernant ce nouveau feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé.