Foot - Mercato - PSG

PSG: Déjà un rebondissement pour Mbappé, le Qatar peut souffler

Publié le 13 septembre 2022 à 14h15 par Arthur Montagne

Le feuilleton Mbappé semble bel et bien être reparti pour un tour. Et pour cause, alors que L'EQUIPE révèle que le contrat de l'attaquant français ne court en réalité que jusqu'en 2024 avec une saison supplémentaire en option, la presse espagnole apporte une nouvelle précision dans ce dossier.

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé mettait fin au suspens en prolongeant son contrat avec le PSG qui arrivait à échéance le 30 juin. Et pourtant, l'attaquant français était annoncé très proche du Real Madrid. Toutefois, selon les informations de L'EQUIPE , alors que le PSG avait annoncé un contrat allant jusqu'en 2025, le nouveau bail de Kylian Mbappé court en réalité jusqu'en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire.

Le PSG aura son mot à dire pour Mbappé

Le quotidien ajoutait même que Kylian Mbappé était le seul à pouvoir activer cette option dans son contrat. Néanmoins, du côté de l'Espagne, on est moins catégorique à ce sujet. Selon les informations d'Edu Aguirre, le PSG aura également son mot à dire pour cette clause.

🚨EXCLUSIVA @EduAguirre7🚨 ❌"𝐄𝐥 𝐚ñ𝐨 𝐎𝐏𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐍𝐎 𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐒𝐎𝐋𝐎 𝐝𝐞 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏É". 💣"Si el PSG quiere que se quede hasta 2025, se quedará hasta 2025".https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/B6VqLbCen8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 13, 2022

Un départ libre en 2024 semble impossible