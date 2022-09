Foot - Mercato - PSG

Coup de tonnerre provoqué par Campos dans le feuilleton Skriniar

Publié le 13 septembre 2022 à 18h10 par Axel Cornic

Après l’avoir raté cet été, le Paris Saint-Germain semble décidé à revenir à la charge pour Milan Skriniar lors du mercato hivernal. En fin de contrat, le défenseur de 27 ans pourra s’engager avec d’autres clubs dès le 1er janvier prochain et l’Inter en est bien consciente. En effet, les dirigeants nerazzurri souhaiteraient faire leur possible pour convaincre Skriniar de prolonger assez rapidement.

Les prochains mois seront très importants pour l’avenir de Milan Skriniar. Son contrat se termine en juin prochain et si l’Inter souhaite à tout prix le prolonger, le PSG l’attend les bras ouverts après avoir échoué à le recruter lors du mercato estival.

Transferts : Mbappé déjà sur le départ, coup de tonnerre pour le mercato du PSG https://t.co/BeOsaGJ9yP pic.twitter.com/45qh0MBD7N — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

L’Inter pensait pouvoir boucler sa prolongation pour 5,5M€

D’après les informations de Tuttosport , l’Inter avait trouvé un semblant d’accord en mai dernier pour une prolongation de Milan Skriniar, avec un salaire de 4,5M€, avec des bonus d’environs 1M€. Mais évidemment, la cour estivale du PSG a totalement changé la situation.

Le PSG lui a proposé entre 9 et 10M€