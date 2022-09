Foot - Mercato

L’Atletico jette un énorme froid sur le transfert de Griezmann

Publié le 13 septembre 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Pas utilisé pour les totalités des matchs en raison de la situation autour des conditions de son option d’achat convenue entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid pour son prêt, Antoine Griezmann voit son temps de jeu limité. Et alors qu’il semblait ces dernières heures qu’un terrain d’entente entre les différentes parties se dessinait, le président de l’Atletico de Madrid a tenu un tout autre discours.

Antoine Griezmann est au coeur d’une guerre entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid. Prêté par le Barça à la toute fin du mercato estival de 2021 pour deux saisons avec certaines conditions précises concernant l’option d’achat fixée à 40M€, Antoine Griezmann a disputé plus de 50% des matchs de l’Atletico de Madrid la saison passée. Et de ce fait, comme cela semblait être stipulé dans le deal convenu entre les deux pensionnaires de Liga, l’Atletico devrait débourser la somme de 40M€ au FC Barcelone pour son transfert. Ce que le club rojiblanco rechignerait à faire et semblerait ne pas vouloir conserver Antoine Griezmann sous ces conditions.

Vers un accord pour une baisse de l’option d’achat pour Griezmann ?

En effet, depuis le début de la saison, Antoine Griezmann n’a jamais été titularisé et ne fait son entrée en jeu qu’à compter de la 60ème minute du temps réglementaire afin de ne pas dépasser la barre des 30 minutes jouées par match en moyenne, ce qui forcerait définitivement l’Atletico de Madrid à lever l’option d’achat de 40M€ convenue entre le Barça et les Colchoneros . Cependant, il se pourrait que le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid soit déjà en train de remédier à ce problème alors que le Barça menacerait de porter plainte envers les Madrilènes. Dans ses colonnes du jour, L’Équipe a révélé ce mardi que cet imbroglio pourrait devenir de l’histoire ancienne dans les prochains jours au vu des discussions entre le clan Griezmann, l’Atletico et le Barça . L’option d’achat d’Antoine Griezmann serait alors susceptible d’être diminuée et de s’élever à 25M€. L’Atletico chercherait à réduire le pourcentage de matchs qu’il a disputé la saison passée, à savoir 81% afin de ne pas avoir à payer 40M€ cet été. Reste à savoir si les deux parties trouveront un accord.

Cerezo nie toute rencontre avec le Barça pour Griezmann

En attendant, Enrique Cerezo, qui n’a d’autre choix que d’évoquer cette délicate opération à chacune de ses sorties médiatiques, a fait passer le message suivant ce mardi aux micros de la Cadena COPE et de bien d’autres médias présents devant le Radisson Hotel devant lequel il se trouvait. Et pour commencer, le président de l’Atletico de Madrid a tenu à remettre les choses au clair : aucun entretien avec le FC Barcelone n’a eu lieu. « Nous n'avons pas rencontré le FC Barcelone et nous n'avons aucune nouvelle de cette rencontre. Le problème de Griezmann est très clair. Je pense que vous le savez tous et si vous ne le savez pas, vous pouvez l'imaginer. Tant que tout n'est pas réglé, s'il y a quelque chose à régler, nous en sommes tous au même point. Si c'est pour qu'un accord soit trouvé, un accord sera trouvé, mais jusqu'à présent il n'y a rien. C'est la même chose qu'à la fin de la saison (dernière) ».

