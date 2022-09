Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier a trouvé une solution pour oublier Skriniar

Publié le 13 septembre 2022 à 16h30 par La rédaction

Mercredi, le PSG affrontera le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, Christophe Galtier était présent en conférence de presse à la veille de la rencontre. L’entraîneur parisien s’est exprimé sur la blessure de Presnel Kimpembe, mais il a tout de même avoué avoir plusieurs options pour combler l’absence du défenseur français. Il a aussi évoqué l’échec du Paris Saint-Germain dans le dossier Skriniar.

Grande priorité du PSG durant le mercato estival, Milan Skriniar aura animé l’été du club de la capitale. L’Inter Milan a été très exigeant dans ce dossier en demandant pas moins de 80M€ pour laisser filer le défenseur à seulement un an de la fin de son contrat. Une somme jugée trop élevée par le Paris Saint-Germain, qui a donc été obligé de se coucher. Ce qui ne fait pas les affaires de Galtier en ce moment avec un pépin physique majeur en défense...

Transferts - PSG : Lionel Messi prend une première décision pour son mercato https://t.co/nM6u524Q2l pic.twitter.com/5lNxVrtYUM — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

Six semaines d’absence prévue pour Kimpembe

Sorti sur blessure ce samedi face à Brest, Presnel Kimpembe ne fera donc pas le voyage en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa ce mercredi. Le PSG a en effet annoncé une longue absence six semaines pour son défenseur. Le club parisien précise notamment dans son communiqué qu’un nouveau point sera fait dans 8 jours. On rappelle qu’à l’origine, il était annoncé que le joueur devait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines.

« On souhaitait un défenseur central supplémentaire »

En conférence de presse, Christophe Galtier a donc montré sa frustration quant à l’issue du dossier Milan Skriniar. L’entraîneur français a notamment ajouté qu’il comprenait la décision des dirigeants du PSG de ne pas accepter les conditions de l’Inter Milan. « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition. C’était important d’avoir ce défenseur supplémentaire. Malheureusement, on n’a pas pu le prendre »

« On pourrait intégrer un jeune joueur »