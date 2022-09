Foot - Mercato

Transferts : Griezmann au coeur d’un clash sur le mercato

Publié le 12 septembre 2022 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement prêté avec option d’achat par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann se retrouve malgré lui au coeur d’une grosse polémique puisqu’aucune des deux équips ne souhaite le compter dans ses rangs la saison prochaine. Et l’attaquant français fait donc l’objet d’un bras de fer…

Il y a encore quelques années, Antoine Griezmann était considéré comme une référence mondiale en attaque, notamment lorsqu’il a largement contribué au succès de l’équipe de France jusqu’en finale de la Coupe du Monde 2018. À cette époque d’ailleurs, le FC Barcelone bataillait en coulisses pour recruter l’international tricolore, et le club catalan était finalement parvenu à ses fins lors du mercato estival 2019. Montant de l’opération : 120M€. Mais pendant ses deux saisons passées au Barça, Griezmann n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui avec une forte concurrence offensive (Messi, Coutinho, Dembélé, etc.). Et il a fini par retourner à l’Atlético en 2021.

Griezmann, le retour qui vire au flop

Prêté par le FC Barcelone aux Colchoneros pour un an avec une année supplémentaire et une option d’achat fixée à 40M€, Antoine Griezmann pensait donc logiquement retrouver les premiers rôles dans la capitale espagnole et son meilleur niveau. Mais finalement, rien ne se passe vraiment comme prévu pour l’attaquant tricolore depuis son retour à l’Atlético il y a un an, et les dirigeants madrilènes mettent d’ailleurs tout en œuvre afin de ne pas avoir à lever l’option d’achat en fin de saison pour qu’Antoine Griezmann retourne au FC Barcelone. Preuve en est : depuis le début de la saison, l’attaquant français n’est jamais titularisé et n’entre jamais en jeu avant la 60e minute de jeu, puisqu’il faudrait qu’il joue au minimum 50% du contenu des matchs pour que cette option d’achat avec le Barça soit activée automatiquement. C’est donc inédit, mais l’Atlético de Madrid se prive d’Antoine Griezmann au coup d’envoi pour ne pas avoir à lâcher 40M€ en fin de saison, et surtout se délester de son salaire une fois qu’il sera retourné au Camp Nou.

« Une situation financière compliquée »

Interrogé dans le Canal Football Club dimanche, le journaliste du quotidien AS , Javier Diaz, a justifié la position de l’Atlético de Madrid sur ce dossier : « 40M€ ? C'est une somme importante pour un joueur comme Griezmann qui a déjà 31 ans. Et l'Atlético est dans une situation financière compliquée pour payer les 40M€ de sa clause ». Même son de cloche chez Luis Ferrer, ancien recruteur du PSG : « L'Atlético fait attention au timing pour éviter de faire ce paiement de 40M€, pouvoir s'assoir avec le FC Barcelone, pouvoir encore discuter et négocier. Parce que ça n'arrange pas les affaires du Barça, qui ne veut pas qu'il retourne au club à cause du salaire ». Et le FC Barcelone ne compte pas se laisse faire...

Barcelone contre-attaque