Transferts - PSG : L’étau se resserre autour de Campos pour Kanté

N’Golo Kanté semblerait avoir les idées claires pour la fin de sa carrière. Âgé de 31 ans, le champion du monde tricolore est seulement sous contrat jusqu’en juin prochain à Chelsea. Et dans l’état, la volonté première du joueur serait de prolonger son aventure chez les Blues voire même d’y raccrocher les crampons. Cependant, le PSG aurait toutes ses chances dans cette opération. Explications.

Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz… Tous ont débarqués cet été au Paris Saint-Germain sous l’impulsion de Luis Campos. Néanmoins, il semblerait que le conseiller football du PSG n’ait pas terminé son opération remodelage au milieu de terrain. Selon The Times , Campos aurait des vues sur N’Golo Kanté, une piste de longue date du club de la capitale.

The Athletic a d’ailleurs indirectement confirmé l’information du Times en affirmant qu’en France, un club formulerait un intérêt pour N’Golo Kanté. En parallèle, il est spécifié par le journaliste David Ornstein qu’une offre de prolongation de contrat de deux saisons aurait été formulée par Chelsea et par voie orale au clan Kanté. Néanmoins, ladite proposition aurait été repoussée par le joueur qui aurait une idée précise de la suite de son aventure à Chelsea.

🔵 Chelsea made N’Golo Kante verbal offer last month of new 2+1y contract🔵 31yo unwilling to accept, wants longer (old regime discussed 3+1)🔵 #CFC factoring injuries🔵 If not sorted, free agent 2023🔵 2 PL clubs & others in Europe keen@TheAthleticUK https://t.co/Tg3ezKgiFL