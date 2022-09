Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pour N’Golo Kanté, ça s’agite en coulisse

Alors que Chelsea ne semble toujours pas avoir concrètement approché N’Golo Kanté avec une proposition de contrat claire pour prolonger le sien expirant à la fin de la saison, le PSG resterait à l’affût. Et il se pourrait même que le club parisien se préparerait déjà en coulisse pour le champion du monde tricolore.

Cela fait à présent plusieurs années que N’Golo Kanté figurerait dans les petits papiers du PSG. D’ailleurs, lorsque Thomas Tuchel était à la tête de l’effectif parisien, le technicien allemand n’avait pas caché son attrait pour le champion du monde qu’il a pu entraîner à Chelsea après avoir été licencié par le PSG en décembre 2020. Et il faudrait croire que la section sportive du Paris Saint-Germain, à présent dirigée par Luis Campos, n’aurait pas encore jeté l’éponge.

Ces derniers jours, The Times affirmait que le PSG serait toujours sur les rangs pour accueillir N’Golo Kanté. Les décideurs du Paris Saint-Germain continueraient de surveiller l’évolution de sa situation à Chelsea où son contrat expirera en juin prochain et pour lequel une proposition de prolongation à la hauteur des demandes de Kanté ne lui aurait pas été proposée par les Blues à ce jour.

🔵 Chelsea made N’Golo Kante verbal offer last month of new 2+1y contract🔵 31yo unwilling to accept, wants longer (old regime discussed 3+1)🔵 #CFC factoring injuries🔵 If not sorted, free agent 2023🔵 2 PL clubs & others in Europe keen@TheAthleticUK https://t.co/Tg3ezKgiFL