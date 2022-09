Foot - Mercato - PSG

Cristiano Ronaldo disponible ? Le Qatar a pris une grosse décision

Publié le 12 septembre 2022 à 12h10 par Bernard Colas

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo n’est pas parvenu à ses fins, mais le feuilleton pourrait reprendre en janvier puisque plusieurs joueurs des Red Devils seraient convaincus que leur coéquipier souhaite encore partir. Cependant, la plupart des cadors européens ont déjà tiré un trait sur lui, à l’instar du PSG.

Malgré son forcing et les nombreuses rumeurs dont il a fait l’objet, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à se trouver un nouveau club lors du mercato estival. Un échec qui oblige le Portugais à tirer un trait sur la Ligue des champions pour cette saison, à moins que Jorge Mendes parvienne à lui trouver un point de chute en janvier. Un scénario qui n’est pas exclu au sein de Manchester United.

Un transfert en janvier ?

D’après The Sun , le vestiaire d’Erik ten Hag imagine en effet que Cristiano Ronaldo tentera à nouveau de plier bagage lors du mercato hivernal, un moyen pour lui de participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes ailleurs, mais où ?

Mercato : La presse anglaise annonce le pire pour Cristiano Ronaldo https://t.co/uBeZhxkdXi pic.twitter.com/cx5TQF99Yl — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

Le PSG a exclu la signature de Cristiano Ronaldo, et il n’est pas le seul