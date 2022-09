Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : La presse anglaise annonce le pire pour Cristiano Ronaldo

Publié le 11 septembre 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Désireux de disputer la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo a fait le forcing pour quitter Manchester United lors du dernier mercato estival, en vain. Le Portugais devra donc attendre au moins jusqu'à cet hiver avant de plier bagage, mais en attendant, sa situation chez les Red Devils pourrait s’aggraver.

Annoncé aux quatre coins de l’Europe tout au long de l’été, Cristiano Ronaldo n’est pas parvenu à se trouver un point de chute malgré le travail de Jorge Mendes, son agent. Alors qu’il voulait disputer la Ligue des champions, le quintuple Ballon d’Or portugais devra donc se contenter de la Ligue Europa avec Manchester United, avant un éventuel départ cet hiver ou l’été prochain. En attendant, l’attaquant de 37 ans est à la peine en ce début de saison, commençant plusieurs rencontres sur le banc, sans avoir trouvé le chemin des filets jusqu'à maintenant, une situation qui pourrait se poursuivre.

Rashford titularisé, Ronaldo laissé sur le banc ?

D’après les informations divulguées par The Sun , Erik ten Hag compte sur Marcus Rashford cette saison, au détriment de Cristiano Ronaldo. « L’entraîneur veut que Marcus soit l'attaquant numéro 1 de United et qu'il mène la ligne d’attaque. Il pense que Marcus a la capacité de devenir l'un des meilleurs au monde et il veut qu'il s'exprime lors des matches. Il lui dit toujours d'utiliser sa vitesse et ses compétences lorsqu'il a une occasion. Il a dit à Marcus qu'il allait facilement marquer 20 buts cette saison. Ils ont une excellente relation et Marcus est vraiment heureux », a confié une source.

« Les joueurs sont frustrés qu'il ait manqué la pré-saison »

Une décision validée par le vestiaire si l’on en croit The Sun , puisque Cristiano Ronaldo serait loin de faire l’inanité en interne. Les joueurs de Manchester United jugeraient en effet qu’il est préférable de titulariser Marcus Rashford en attaque et laisser Cristiano Ronaldo sur le banc de touche. « Tant que Ronaldo commence sur le banc, les joueurs ont la confiance nécessaire pour s’exprimer , ajoute la source relayée par The Sun. Avec Ronaldo sur le terrain, l'équipe se sent sous pression. Tous les joueurs ont adoré le retour de Ronaldo, mais ils sont frustrés qu'il ait manqué la pré-saison. Ronaldo n'est pas au point et se fie à son instinct - mais cela ne fonctionne pas dans le système de Ten Hag. »

