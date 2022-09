Foot - Mercato

OM, Tuchel… La vérité éclate sur l’été mouvementé de Ronaldo

Publié le 10 septembre 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo est à un tournant de sa carrière et il en a bien conscience. Désireux de disputer la Ligue des champions, le joueur a envisagé un transfert, sans pour autant aller au clash avec ses dirigeants. Tout au long de l'été, de nombreuses informations ont été divulguées. Ce samedi, le journaliste Fabrizio Romano est revenu sur ce feuilleton.

Jeudi dernier, Cristiano Ronaldo est apparu sur la pelouse d’Old Trafford pour défier la Real Sociedad. L’international portugais n’a pas empêché la défaite de son équipe en Ligue Europa, mais est revenu au premier plan après son été agité. Car sa présence en Premier League cette saison était loin d’être assurée il y a encore quelques semaines. Durant le mois de juillet et août, la star a fait la UNE de l’actualité en raison de ses envies d’ailleurs. Mécontent d’évoluer en Ligue Europa, Ronaldo aurait demandé à son agent de lui trouver une porte de sortie, seulement un an après son arrivée à Manchester United. Le buteur aurait douté, n’hésitant pas à remettre en cause le projet sportif des Red Devils.

Ronaldo loin d’être heureux à Manchester

Certainement perturbé par sa situation sportive, Ronaldo et resté sur le banc à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Image rare, mais qui illustre les doutes autour de son avenir. Comme le confirme Fabrizio Romano, le Portugais n’aurait pas apprécié son statut de remplaçant. Mais malgré cette situation, le joueur aurait refusé d’aller au clash avec Erik Ten Hag. Au sein du club mancunien, on précise que Ronaldo a gardé son professionnalisme durant les entraînements et la préparation. Un dessin idyllique, loin des rumeurs sur de prétendues tensions dans le vestiaire de Manchester United.

Jorge Mendes a proposé ses services à plusieurs équipes

Même s’il a contenu sa frustration, Ronaldo aurait pensé à un départ. Son agent, Jorge Mendes, aurait proposé ses services à de nombreuses équipes comme le Bayern Munich, l’Atlético, mais aussi Chelsea. Nouveau propriétaire de s Blues , Todd Boehly se serait vu proposer les services du vétéran. A la recherche d’un nouveau buteur, le responsable n’aurait pas écarté l’idée de le recruter. Mais pourquoi l’opération a t-elle capoté ? Selon Romano, Thomas Tuchel ne partageait pas l’enthousiasme de ses supérieurs. Le technicien allemand, aujourd’hui loin de Chelsea, souhaitait mettre la main sur un autre profil, beaucoup plus jeune. Quant au Napoli, l’intérêt aurait été réel, mais aucune négociation concrète n’aurait débuté.

