WhatsApp, transfert… L’improbable offensive lancée par Ronaldo

Publié le 8 septembre 2022 à 20h45 par Bernard Colas

Désireux de participer à la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo a fait le forcing pour quitter Manchester United durant le mercato estival. Une arrivée à Naples a notamment été évoquée pour le Portugais, qui aurait tenté jusqu’aux derniers instants de boucler son retour en Italie, sans pour autant parvenir à ses fins.

Cette saison, Cristiano Ronaldo sera donc toujours un joueur de Manchester United, au moins jusqu’au mercato hivernal. Le Portugais voulait pourtant claquer la porte, mais Jorge Mendes n’a trouvé aucun club pour son client. Ces derniers jours, une arrivée au Napoli a été évoquée pour l’attaquant de 37 ans, mais les Azzurri n’ont pas décidé de s’activer dans ce dossier, notamment en raison de la présence de Victor Osimhen dans l’effectif.

L’échange entre Ronaldo et Spalletti

Pourtant, Cristiano Ronaldo aurait fait le forcing pour rejoindre Naples. D’après Alessandro Alciato journaliste sur Prime Video , l’ancienne star du Real Madrid aurait approché Luciano Spalletti sur WhatsApp dans les derniers instants du mercato pour prendre la température. « Tu veux vraiment m'entraîner ? », aurait lâché le Portugais, relayé par AS . La réponse de l'Italien aurait été conforme à ce qu'il a toujours dit en public : « Je suis prêt. Si tu viens, je serai heureux de t’entraîner. »

« Avec des "si" et des "mais", on ne va nulle part »