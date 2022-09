Foot - Mercato

Icardi, Griezmann, Navas… Toutes les infos mercato du 8 septembre

Publié le 8 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Icardi est arrivé à Istanbul

Comme prévu, Mauro Icardi (29 ans) va être prêté par le PSG à Galatasaray, et le deal va être officialisé d'un moment à l'autre puisque le buteur argentin a atterri ces dernières heures à Istanbul pour finaliser son arrivée. Il a été accueilli en star par les supporters turcs. Pour rappel, il s'agit d'un prêt sans option d'achat, et le PSG conservera à sa charge une majeure partie du salaire d'Icardi.



PSG : C'est mort pour Keylor Navas à Naples ?

Alors qu'il était question d'un possible retour de flamme en janvier, la piste Keylor Navas à Naples semble désormais compromise. Interrogé par Sport Mediaset, le directeur sportif italien Cristiano Giuntoli a laissé entendre qu’il abandonnait la piste menant au gardien du PSG pour privilégier la prolongation de contrat d’Alex Meret : « Il n'y a pas de négociation pour Navas, on se concentre sur Meret. Nous sommes proches d'un accord, maintenant nous attendons le retour de son agent », a indiqué le dirigeant de Naples. Une situation qui pourrait donc contraindre Navas à rester au PSG l’hiver prochain.



PSG : Donnarumma agacé par le faux transfert de Navas

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que Gianluigi Donnarumma, persuadé que Keylor Navas partirait du PSG au cours du mercato estival, serait très mécontent de la situation et estime que les promesses n'ont pas été tenues à ce sujet par la direction.



