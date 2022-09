Foot - Mercato

En plein malaise, Griezmann interpelle sur son temps de jeu

Depuis le début de saison, la situation d’Antoine Griezmann à l’Atletico de Madrid est préoccupante. L’international tricolore a vu son temps de jeu être considérablement restreint à quelques semaines de la Coupe du monde. Si l’attaquant de 31 ans aimerait évidemment avoir plus de temps de jeu, Diego Simeone a néanmoins indiqué certaines raisons de cette situation.

Prêté à l’Atletico de Madrid lors de l’été 2021, Antoine Griezmann espérait se relancer après un passage compliqué au FC Barcelone. Mais finalement, l’international tricolore traverse une période délicate chez les Colchoneros . Après un exercice 2021-2022 décevant, Antoine Griezmann a vu son temps de jeu être considérablement restreint en ce début de saison. L’attaquant de 31 ans n’a jamais joué plus de 30 minutes, même s’il a disputé chaque rencontre jusqu’à présent. À quelques semaines de la Coupe du monde, la situation d’Antoine Griezmann est alarmante. Ce dernier aimerait d’ailleurs avoir plus de temps sur le terrain.

Griezmann veut plus de temps de jeu

« Il est clair que j’aimerais jouer plus, mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne. Les raisons de mon temps de jeu ? Il faut demander au coach. Moi je suis là pour faire mon job. Après, le seul truc que je peux faire c’est de rentrer comme aujourd’hui, d’essayer de faire la différence et puis après on verra » a-t-il avoué au micro de Canal+ après la victoire in extremis de l’Atletico de Madrid contre le FC Porto ce mercredi (2-1). Sa situation inquiète de plus en plus à l’approche de la Coupe du monde. Mais Hugo Lloris cherche à positiver.

Hugo Lloris monte au créneau pour Griezmann

« Il joue déjà tous les matchs, il entre en cours de jeu. C’est une situation assez complexe. C’est presque même du jamais-vu. Je pense que ça peut le frustrer mais ça ne l’affecte pas puisqu’il est décisif quand il rentre. Ce soir, il a encore marqué dans les dernières minutes du match (face à Porto, 2-1) pour offrir les trois points à son équipe. On connaît tous l’importance d’Antoine. C’est un très grand joueur, il a énormément amené à l’équipe de France ces dernières années. Nul doute qu’il continuera à le faire » a confié le capitaine de l’Équipe de France en zone mixte après la victoire de Tottenham contre l’OM (2-0), dans des propos rapportés par RMC Sport .

