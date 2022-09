Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : L’Atlético sort du silence pour la polémique Griezmann

Publié le 7 septembre 2022 à 18h00 par La rédaction

Depuis le début de la saison, Antoine Griezmann est concerné par une grosse polémique. En effet, l’international français est au coeur de beaucoup de débats concernant son temps de jeu, lui qui n’entre qu’à partir de la 60e minute de chaque rencontre. Et concernant ce dossier, le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo a décidé de botter en touche…

L’avenir d’Antoine Griezmann s’écrira-t-il à l’Atlético de Madrid ? Rien n’est moins sûr depuis ce début de saison. En effet, l’attaquant français entame sa deuxième saison consécutive, en prêt, en provenance du FC Barcelone à l’Atlético de Madrid. Cependant, cette deuxième saison ne démarre pas forcément comme le buteur aurait pu l’attendre. Sur le banc à chaque début de match, il entre sur le terrain seulement à à partir de l’heure de jeu, et ce à chaque rencontre. Une situation qui n’a pas manqué de créer la polémique.

« Antoine est un grand joueur »

Ainsi, dans une interview accordée à AS avant le retour de la Ligue des Champions pour l’Atlético de Madrid, le président des Colchoneros Enrique Cerezo a botté en touche concernant la polémique Antoine Griezmann : « Antoine est un grand joueur, et je suis très content qu’il soit avec nous. C’est une grande personne, et j’ai une relation magnifique avec lui. Je peux seulement vous dire que c’est un magnifique joueur et que je suis content qu’il est avec nous. Je ne me mêles jamais des thématiques tactiques ou toutes ces thématiques-là ».

« Nous avons de grands attaquants »

Également questionné sur la forme d’Alvaro Morata depuis le début de saison, après le retour de l’Espagnol de son prêt à la Juventus, Enrique Cerezo en a profité pour rappeler qu’en attaque, à l’Atlético de Madrid, la concurrence est rude : « Nous avons de grands attaquants, et beaucoup de compétition arrive. Je leur souhaite à tous le meilleur pour cette saison ». Une façon, encore une fois, d’éviter de parler du cas Antoine Griezmann, qui interpelle plus d’un observateur…

Une clause embêtante pour Antoine Griezmann ?

En effet, le temps de jeu d’Antoine Griezmann serait notamment impacté par une clause comprise dans son prêt en provenance du FC Barcelone. En effet, la presse espagnole rapporte que si l’international français joue plus de 30 minutes dans plus de 50% des matches sur ses deux saisons de prêt, l’Atlético de Madrid devra automatiquement lever l’option d’achat d’une valeur de 40M€. Une somme que les dirigeants des Colchoneros ne seraient actuellement pas enclins à sortir pour Antoine Griezmann pour deux raisons : ses performances sportives, jugées trop peu convaincantes, mais aussi des difficultés financières. La polémique pourrait encore enfler dans les prochaines semaines si la situation venait à s’éterniser…