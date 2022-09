Foot - Mercato

Grâce à ces transferts, ils ont réalisé leurs rêves cet été

Publié le 7 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

À l’occasion de la session estivale des transferts, certains joueurs quittent leurs clubs pour s’engager envers d’autres équipes. Et par moments, il arrive que les joueurs en question réalisent de véritables rêves en signant en faveur des équipes en question. C’est le cas de ces stars ci-dessous en ont fait l’expérience cet été, pour ne citer qu’elles.

Marcos Alonso, formé au Real Madrid, et qui rêvait du Barça grâce à son père

C’est le dernier en date. Dans les derniers moments du mercato estival, qui a trouvé son épilogue jeudi dernier, Marcos Alonso a quitté Chelsea où il évoluait depuis 2016 afin de retrouver l’Espagne. En effet, après avoir été formé au Real Madrid, être passé par la Castilla, et avoir une petite apparition à son actif avec le maillot du Real Madrid en 2010, Alonso a depuis voyagé à Bolton, à la Fiorentina, à Sunderland et puis à Chelsea avant de s’engager en faveur du FC Barcelone cet été, rival historique du Real Madrid, son club formateur. Pour autant, arborer la tunique du Barça est un véritable rêve de Marcos Alonso à en croire ses propos tenus lors de la conférence de presse de présentation qui a eu lieu mardi. « Je suis très heureux, c'est un rêve que j'ai depuis que mon père m'a amené au Camp Nou. Je suis très heureux de cela, de venir dans l'équipe où mon père a triomphé. J'ai hâte de connaître le succès, et je sais que les fans l'attendent avec impatience. Leurs succès seront les miens et ceux de ma famille et de mes amis. J'espère apporter de l'expérience et si je peux marquer un but sur un coup franc ou autre, je m'en réjouis ».

🎤 @marcosalonso03 : "Je veux jouer pour cette équipe depuis tout petit. Je venais avec mon père au Camp Nou." pic.twitter.com/U26GPNOqCV — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) September 6, 2022

Tchouaméni, le rêve merengue

Le Real Madrid a le palmarès le plus impressionnant du football européen. En attestent ses 14 Ligues des champions remportés. En Espagne, le géant de Liga compte 35 championnats. Alors forcément, la tunique merengue est un rêve pour un bon nombre de joueurs. Et Aurélien Tchouaméni n’est pas l’exception à la règle. Alors que le PSG a tenté sa chance cet été, l’international français a fait le choix de signer en faveur du Real Madrid afin de réaliser son rêve. « Dès que le Real Madrid est arrivé, j’ai dit aux miens de conclure ce deal avec le Real Madrid, c’est ce que je voulais le plus. C’est vraiment un rêve. Je suis très content d’avoir choisi le Real Madrid ».

Robert Lewandowski, la promesse de sa mère au Camp Nou

Robert Lewandowski a été l’un des gros feuilletons de la première partie du mercato estival. Alors que Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ont rapidement été fixés sur leurs avenirs respectifs, Lewandowski a profité de la fin de la saison pour mettre la pression sur le Bayern Munich, à un an de l’expiration de son ancien contrat, afin d’obtenir gain de cause. Malgré un intérêt passé pour le Real Madrid et la volonté du PSG de s’attacher les services du Polonais, Robert Lewandowski ne pensait qu’au FC Barcelone et le président blaugrana Joan Laporta a révélé une anecdote après son transfert au FC Barcelone. « Il y a 20 ans, Lewandowski et sa mère sont venus au Camp Nou. Sa mère a touché l'herbe et a dit : "Un jour, tu joueras ici". ».



De son côté, Robert Lewandowski s’est dit fier de porter ce maillot si spécial. « J'ai du mal à décrire avec des mots ce que je viens de voir dans le stade, je suis submergé par tout le soutien que les fans m'ont montré, je suis rempli d'émotions. Je veux rendre aux fans la même joie qu'ils m'ont montrée aujourd’hui ».

Après City, Gabriel Jesus voulait vivre un nouveau rêve avec Arsenal

À tout juste 20 ans, Gabriel Jesus débarquait à Manchester du Brésil et Palmeiras à l’été 2017. Avec les Skyblues de City emmenés par Pep Guardiola, l’attaquant s’est fait un nom dans le football européen au point que le Real Madrid et même le PSG se seraient penchés sur sa situation cet été. Finalement, Gabriel Jesus a quitté Guardiola pour rejoindre son ancien assistant, à savoir Mikel Arteta, qui officie à Arsenal désormais. Et Jesus n’a pas douté de son choix comme il l’affirmait lors de sa présentation. « Nous avons parlé à plusieurs reprises du club, des joueurs, du projet et de l'avenir. Je crois à 100% en Mikel. J'ai passé de très bons moments avec lui avant, c'est un très bon gars et un très bon entraîneur aussi. Il m'a beaucoup aidé à Manchester City. Nous restions toujours ensemble après les séances d'entraînement et faisions des exercices de finition ou quelque chose comme ça. C'est un gars très intelligent et c'était un joueur incroyable, donc il connaît des choses et peut m'apprendre ou enseigner aux jeunes joueurs ».

