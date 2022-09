Foot - Mercato - OM

OM : Ils ont donné un grand coup de main à Longoria sur le mercato

Publié le 7 septembre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Comme depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria a encore réalisé un énorme mercato, notamment dans le sens des arrivées. Les transferts se sont multipliés et les recrues ont été nombreuses pour Igor Tudor. L’entraîneur de l’OM peut ainsi remercier Longoria pour ces renforts, mais pas seulement. En effet, le président phocéen a pu compter sur des aides précieuses pour boucler certaines opérations.

Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez, Jordan Veretout, Alexis Sanchez, Nuno Tavares, Issa Kaboré, Eric Bailly, Amine Harit. Voilà la longue liste de recrues de l’OM pour ce mercato estival. Cela a donc énormément bougé au sein de l’effectif d’Igor Tudor. Il faut dire qu’avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, le club phocéen devait se renforcer en conséquence. Pablo Longoria s’est alors activé pour cela et il n’a clairement pas déçu. Grâce à son réseau et sa connaissance du marché, l’Espagnol a réussi à boucler de nombreuses opérations. Mais pour cela, il a aussi pu compter sur des aides extérieures.

Drogba conseille Bailly

Eric Bailly est lui donc arrivé récemment à l’OM en provenance de Manchester United, qui l’a prêté avec option d’achat. Et à l’occasion d’un entretien accordé à La Provence , l’Ivoirien a notamment révélé avoir reçu certains conseils de la part d’une légende de l’OM, un certain Didier Drogba. « Ça me fait plaisir qu'une icône me félicite. Au téléphone, il m'a donné des conseils vu qu'il a l'expérience de l'équipe et de la ville. Il était vraiment important de l'avoir au téléphone », a confié Bailly.

Transferts : Pour son mercato, Longoria a reçu le soutien d'une légende de l'OM https://t.co/5G2a9qANKn pic.twitter.com/tr714beoBp — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

Sanchez poussé vers l’OM par Agoumé

Pour Alexis Sanchez également, Pablo Longoria a été aidé. Libéré de sa dernière année de contrat à l’Inter Milan, le Chilien a décidé de s’engager avec l’OM. Mais avant de signer avec le club phocéen, Alexis Sanchez a été poussé vers le Vélodrome par Lucien Agoumé, joueur du club lombard. « Si vous connaissez Lucien Agoumé, il m’en parlait tout le temps et me disait que tout le monde voulait jouer là-bas et que c’était le seul club à avoir gagné la Ligue des Champions et je me suis dit pourquoi pas ? C’est un défi », avait expliqué le protégé d’Igor Tudor.

Merci Bakambu pour Mbemba

En ce qui concerne Chancel Mbemba, c’est Cédric Bakambu qui a poussé pour son arrivée. Les deux Congolais ont fini par se retrouver à l’OM et le travail de l’attaquant a donc porté ses fruits. Comme l’avait révélé L’Equipe , Bakambu avait envoyé un message à Mbemba, disant : « Mon gars, c'est comment ? Il faut que tu viennes dans notre équipe ! ». Ce à quoi l’ancien de Porto avait répondu : « T'inquiète, on va faire ça ».

Les retrouvailles Blanco-Lopez