PSG : Enorme révélation sur l’opération Mauro Icardi

Publié le 7 septembre 2022 à 16h10 par Thibault Morlain

D’ici peu, Mauro Icardi ne devrait plus être un joueur du PSG. En effet, le club de la capitale est parti pour réussir à se débarrasser de l’attaquant argentin. Et c’est en Turquie qu’il devrait filer où Galatasaray travaille depuis plusieurs jours maintenant sur son arrivée. Reste encore à connaitre les modalités du départ d’Icardi et des précisions ont été apportées à ce sujet.

A l’occasion de ce mercato, le PSG souhaitait opérer un énorme dégraissage au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Les indésirables étaient nombreux et au final, tous sont partis. Et le dernier va d’ailleurs être Mauro Icardi. Bien que le mercato soit fermé en France et dans les grands pays, certains marchés sont encore ouverts. C’est notamment le cas en Turquie où Galatasaray s’apprête à accueillir Icardi.

Un prêt… sans option d’achat ?

Le PSG va réussir à se débarrasser de Mauro Icardi. Selon les informations de RMC, le départ de l’Argentin à Galatasaray serait enfin réglé. Le média français en dit d’ailleurs plus sur l’opération, expliquant qu’il s’agit d’un prêt, sans option d’achat et le PSG prendra en charge une grosse partie du salaire d’Icardi. Selon L'Equipe , cela serait de l'ordre de 60%.

Le PSG ne perd pas espoir