Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour le transfert d'Icardi

7 septembre 2022

Indésirable au PSG, Mauro Icardi est annoncé avec insistance du côté de Galatasaray ces dernières heures. Son départ sous la forme d’un prêt serait sur le point d’être bouclé. L’attaquant de 29 ans serait d’ailleurs attendu en Turquie pour y passer sa visite médicale. Et le club stambouliote aurait tout prévu pour que le voyage de l’Argentin se fasse au plus vite.

Lors du mercato estival, Luis Campos avait à coeur de boucler un bon nombre de départs. Le conseiller sportif du PSG voulait mettre en place une opération dégraissage afin de se débarrasser des indésirables du club. Son grand ménage s’avère plutôt réussi puisqu’un bon nombre de joueurs ont quitté le club de la capitale. Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye... La liste est encore longue, et un nouveau joueur pourrait s’y ajouter très prochainement. Ces dernières heures, Mauro Icardi est annoncé avec insistance du côté de Galatasaray. D’ailleurs, le club stambouliote aurait tout prévu pour l’arrivée de l’Argentin.

Galatasaray a préparé un avion pour Icardi

Selon les informations de Foot Mercato , Galatasaray aurait préparé un avion afin de faire venir Mauro Icardi à Istanbul pour passer sa visite médicale et boucler son transfert. L’attaquant de 29 ans devrait s’engager avec le club stambouliote dans les prochaines heures sous la forme d’un prêt avec une forte prise en charge du salaire par le PSG.

