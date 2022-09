Foot - Mercato - PSG

Le top 5 des joueurs passés par le PSG et la Juventus

Publié le 7 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Pour la première fois depuis 25 ans, le PSG et la Juventus s'affrontaient sur la scène européenne. L'occasion pour d'anciens parisiens de retrouver leurs anciens coéquipiers à l'image de Leandro Paredes ou encore Adrien Rabiot. Le 10 Sport vous propose d'ailleurs son top 5 des joueurs passés par les deux clubs.

Gianluigi Buffon - PSG (2018-2019) / Juventus (2001-2018 puis 2019-2021)

Légende du football italien et de la Juventus, Gianluigi Buffon quitte la Vieille Dame en 2019 alors que son contrat arrivait à échéance. 17 ans après son arrivée à la Juventus pour 53M€, une somme totalement folle pour 2001. Engagé dans sa politique de recrutement de stars, comme ce fut le cas avec David Beckham et Daniel Alves, le PSG saute sur l'occasion pour attirer Gianluigi Buffon... qui ne restera finalement qu'une saison à Paris. Son passage ne restera pas dans les annales du club de la capitale et sera notamment marqué par son énorme boulette en huitième de finale de la Ligue des champions contre Manchester United.

Nicolas Anelka - PSG (1996-1997 puis 2000-2002) / Juventus (2013)

On l'aurait presque oublié, mais Nicolas Anelka a bel et bien joué à la Juventus. Formé au PSG, le jeune attaquant explose rapidement au point de s'engager avec Arsenal après seulement une saison à Paris. Mais trois ans plus tard, Anelka va faire son retour en grande pompe au PSG qui déboursera la modique somme de 34,5M€ pour le rapatrier. Après seulement une saison et demie, le natif du Chesnay va de nouveau quitter son club formateur et enchaîner les clubs dans le reste de sa carrière qui le verra notamment passer par la Juventus pour six petits mois. Arrivé le 30 janvier 2013, il quittera la Vieille Dame le 4 juillet suivant après avoir participé à 3 rencontres.

Kinglsey Coman - PSG (2004-2014) / Juventus (2014-2015)

Lui aussi a été formé au PSG. Et lui aussi est parti après seulement une saison en professionnel à Paris. Considéré comme l'un des grands espoirs du club de la capitale, l'ailier, qui n'a disputé que quatre rencontres avec le PSG, va rejoindre la Juventus en 2014. La Vieille Dame saute sur l'opportunité qui se présente pour l'attirer libre et lui faire signer son premier contrat professionnel. Champion d'Italie, Kingsley Coman s'envolera ensuite vers le Bayern Munich où il est prêté deux saisons avant un transfert définitif estimé à 21M€. En Allemagne, il enchaîne les titres nationaux et remportera la Ligue des champions en 2020 contre le PSG en inscrivant le but de la victoire.

Angel Di Maria - PSG (2015-2022) / Juventus (2022 - )

C'est probablement l'un des plus grands joueurs de l'histoire du PSG. Recruté pour 63M€ en provenance de Manchester United, Angel Di Maria va réaliser sept magnifiques saisons à Paris jusqu'à son départ cet été. Le club de la capitale décide de ne pas prolonger son contrat et le Fideo quitte donc le PSG libre. Une opportunité que ne laisse pas filer la Juventus. Blessé, il n'a toutefois pas pu célébrer ses retrouvailles avec le Parc des Princes mardi soir.

Di Maria è qui ⚪️⚫️ Benvenuto Fideo 🫶🏻#WelcomeAngel pic.twitter.com/p7n3EdhUfj — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022

Blaise Matuidi - PSG (2012-2017) / Juventus (2017/2020)

Il est probablement celui qui a le plus marqué l'histoire des deux clubs. Blaise Matuidi fait effectivement parti des premières recrues de l'ère QSI et marquera de son empreinte son passage du PSG en se rendant indispensable pour tous ses entraîneurs. En 2017, le club de la capitale estime toutefois que l'ancien Stéphanois est sur le déclin et accepte l'offre de 25M€ de la Juventus. Avec la Vieille Dame, Matuidi disputera 133 rencontres jusqu'à son départ en 2020.