PSG : Négociations confirmées pour le transfert de Keylor Navas

Publié le 7 septembre 2022 à 01h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ du PSG pour prendre la direction de Naples cet été, Keylor Navas est finalement resté au sein du club de la capitale. Un grand regret pour le directeur sportif du club italien qui avait presque tout réglé pour sa venue en fin de mercato.

Malgré le statut de doublure de Gianluigi Donnarumma auquel il est promis pour cette saison au PSG, Keylor Navas n’est pas parti du Parc des Princes durant le mercato estival. Naples est pourtant passé tout proche de relancer l’ancien gardien costaricien du Real Madrid.

« On leur donnait Fabian Ruiz, et eux Navas »

Interrogé par Radio Kiss Kiss, le directeur sportif de Naples Cristiano Giuntoli a livré les coulisses du feuilleton Navas : « Nous avons un excellent rapport avec le PSG, qui cherchait un joueur avec les qualités de Fabian Ruiz et nous avons donc fait en sorte de trouver un accord pour nous aider mutuellement. Le deal était simple, on leur donnait Fabian et eux nous aidaient en nous donnant Navas », a-t-il confié.

« Un désaccord avec le PSG »