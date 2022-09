Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle annonce retentissante sur le mercato de Keylor Navas

Publié le 6 septembre 2022 à 08h45 par Axel Cornic

Cristiano Giuntoli, directeur sportif du Napoli, est revenu sur les négociations avec le Paris Saint-Germain lors du mercato estival impliquant Fabian Ruiz et Keylor Navas. Il avoue qu’un accord avait été trouvé, mais le milieu espagnole a rejoint le PSG, le gardien costaricien n’a de son côté pas posé ses valises dans le sud de l’Italie.

Après une saison faite d’incertitudes, le PSG a choisi la stabilité en installant Gianluigi Donnarumma comme seul véritable titulaire. Un message envoyé à Keylor Navas, qui a ainsi tenté de trouver un club pouvant lui offrir une place de numéro 1, mais qui est finalement resté au PSG après le mercato estival.





« Le deal était simple, on leur donnait Fabian et eux nous aidaient en nous donnant Navas »

Lors d’un entretien accord à Radio Kiss Kiss Napoli , le directeur sportif napolitain a toutefois annoncé qu’un accord avait été trouvé avec le PSG, impliquant Keylor Navas mais également Fabian Ruiz, un joueur fortement voulu par Luis Campos. « Nous avons un excellent rapport avec le PSG, qui cherchait un joueur avec les qualités de Fabian Ruiz et nous avons donc fait en sorte de trouver un accord pour nous aider mutuellement » a déclaré Cristiano Giuntoli. « Le deal était simple, on leur donnait Fabian et eux nous aidaient en nous donnant Navas ».

« Nous avons compris seulement après que Navas n’allait pas pouvoir venir à cause d’un désaccord avec le club français »