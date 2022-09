Foot - Mercato - PSG

Avant Ruiz et Soler, les 5 espagnols les plus chers du PSG

Publié le 2 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Dans l'histoire du PSG, les joueurs espagnols n'ont particulièrement eu une place majeure. Néanmoins, ces dernières années, la tendance s'inverse avec notamment l'arrivée libre de Sergio Ramos. Et la tendance s'est accélérée cet été puisque le club de la capitale a bouclé les transferts de Fabian Ruiz et Carlos Soler pour respectivement environ 25M€ et 18M€, ce qui leur permet de s'inscrire directement dans le classement des Espagnols les plus chers de l'histoire du PSG. Le 10 Sport vous propose de retrouver les cinq autres.

5) Juan Bernat - 2018 - 5M€

C'est probablement l'un des plus jolis coups de l'ère QSI. En 2018, le PSG cherche toujours à recruter un latéral gauche, la quête du successeur de Maxwell ayant connu de nombreux échecs, et Yuri Berchiche vient d'être vendu. Et c'est un autre espagnol qui va le remplacer. En effet, le club de la capitale va aller piocher au Bayern Munich où Juan Bernat, recruté par Pep Guardiola, a été très largement relégué dans la hiérarchie. A tel point que le club bavarois accepte de laisser filer son joueur pour seulement 5M€. Une très jolie affaire puisque Juan Bernat réalisera des débuts très prometteurs. Eloigné des terrains pendant près d'un an à cause d'une blessure, l'Espagnol offre aujourd'hui une solide alternative à Nuno Mendes.

4) Sergio Rico - 2020 - 6M€

De retour au poste de directeur sportif en 2019, Leonardo va immédiatement résoudre un vieux problème de l'ère QSI à savoir le poste de gardien de but. Et pour cause, le dirigeant brésilien va réussir à attirer Keylor Navas en provenance du Real Madrid, mais Alphonse Areola faisant le chemin inverse, il faut une doublure au portier costaricien. Dans cette optique, le PSG obtient le prêt de Sergio Rico. Le duo Navas-Rico fonctionne très bien avec une hiérarchie très claire, ce qui n'était plus le cas ces dernières saisons. D'ailleurs, le club de la capitale lèvera l'option d'achat du portier espagnol un an plus tard pour environ 6M€.

3) Yuri Berchiche - 2017 - 16M€

La quête d'un latéral gauche a longtemps été l'un des grands problèmes de l'ère QSI. Le PSG a tenté plusieurs transferts afin de dénicher le successeur de Maxwell, mais Lucas Digne et Layvin Kurzawa n'ont pas convaincu. Par conséquent, en 2017, le club de la capitale décide de se tourner vers l'étranger en déboursant 17M€ pour Yuri Berchiche qui débarque en provenance de la Real Sociedad. Sans être brillant, le latéral espagnol réalisera une assez bonne saison avant de retourner en Liga. Contraint de vendre afin d'équilibrer ses comptes, le PSG ne peut pas refuser l'offre l'Athletic Bilbao qui propose 24M€ pour Yuri Berchiche, permettant aux Parisiens de réaliser une jolie plus-value en seulement un an.

2) Pablo Sarabia - 2019 - 18M€

En 2019, sous l'impulsion de Leonardo, le PSG souhaite (déjà) faire évoluer sa politique de recrutement en attirant des joueurs de complément pour entourer les stars déjà présentes. Un profil qui correspond à celui de Pablo Sarabia. Auteur d'une excellente saison au Séville FC, l'international espagnol débarquer pour environ 18M€, soit le montant de sa clause libératoire. Aujourd'hui encore, après une saison en prêt au Sporting CP, Sarabia représente une solide option sur le banc.

1) Jesé - 2016 - 25M€

Mais le numéro 1 de ce classement est probablement le plus gros flop de l'histoire du PSG, voire de la Ligue 1. En effet, durant l'été 2016, le club de la capitale décide de lâcher 25M€ pour recruter Jesé en provenance du Real Madrid. Présenté comme un grand espoir du club merengue, l'attaquant espagnol sort toutefois d'une rupture des ligaments croisés dont il ne se remettra jamais. Après seulement six mois, Jesé retournera à Las Palmas pour tenter de se relancer avant d'enchaîner les prêts à Stoke City, au Bétis puis au Sporting CP jusqu'à la résiliation de son contrat en décembre 2020.