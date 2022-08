Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Carlos Soler fait ses adieux, arrivée imminente !

Publié le 31 août 2022 à 21h45 par La rédaction

Lancé sur cette piste de dernière minute, Luis Campos n’aura pas chômé pour boucler cette arrivée. En effet, le conseiller football du PSG aurait réussi à faire venir Carlos Soler, en provenance du FC Valence, pour un montant qui avoisinerait les 18M€. Et l’international espagnol a déjà fait ses adieux à son club formateur.

Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures avant que Carlos Soler ne rejoigne le Paris Saint-Germain. L’international espagnol aurait été choisi par Luis Campos afin de faire partie de la rotation parisienne sur le front de l’attaque. Le Portugais aurait ainsi bouclé ce transfert pour 18M€, hors bonus. Le joueur signerait un contrat de 5 ans dans la capitale.

Mercato - PSG : Le Qatar a lâché une énorme réponse pour le transfert de Neymar https://t.co/HjXZ45uaTJ pic.twitter.com/G6pdLyr3hI — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

«En fin de compte, la vie est faite de changements»

Ainsi, Carlos Soler a été intercepté à l’aéroport, alors qu’il s’apprêtait à partir en direction du PSG. Dans des propos rapportés à Mundo Deportivo, l’international espagnol a livré des premiers éléments de réponse concernant son départ. « Aujourd'hui, je préfère la paix et la tranquillité. En fin de compte, la vie est faite de changements, et c'est ce que je dois faire maintenant, mais je parlerai calmement plus tard ».

«Merci, et Amunt Sempre»