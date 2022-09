Foot - Mercato

Ces stars qui ont changé de clubs le dernier jour du mercato d’été

Publié le 1 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Comme sur le terrain, rien n’est acquis jusqu’au coup de sifflet final. Pour le mercato, le slogan est le même puisque jusqu’aux ultimes moments du deadline day, des deals peuvent avoir lieu. Et l’histoire en témoigne avec notamment des transferts de premier choix tels que ceux de Kylian Mbappé, de Wayne Rooney ou encore de Ronaldo.

Kylian Mbappé, PSG, 2017

C’est sans doute l’un des transferts les plus marquants de cette dernière décennie. Après une saison où il a explosé à l’AS Monaco tout d’abord aux yeux du football français en Ligue 1 et puis en Europe en Ligue des champions grâce à l’épopée de l’AS Monaco en 2016/2017 qui avait pris fin face à la Juventus en demi-finale de C1. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Liverpool… Tous ont formulé un intérêt pour Kylian Mbappé à un moment donné de la fenêtre estivale du mercato de 2017. Cependant, Kylian Mbappé a éconduit chaque avance et offre des autres courtisans afin de s’engager sur le fil en faveur du PSG le 31 août 2017, jour de la deadline du marché des transferts par le biais d’un prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire de 180M€.

Wayne Rooney, Manchester United, 2004

Il n’avait que deux saisons de Premier League dans les jambes et surtout que 18 ans au moment de sa signature. Cependant, comme pour Cristiano Ronaldo une année plus tôt, Sir Alex Ferguson n’a pas hésité au moment de mettre la main au portefeuille pour que Manchester United recrute Wayne Rooney. Pour un gamin de 18 ans qui venait d’épater son monde avec la sélection anglaise à l’Euro, les Red Devils déboursaient pas moins de 39M€ lors du dernier jour du mercato estival de 2004. Une jolie somme pour l’époque. Et Rooney est devenu au fil des saisons une véritable légende de Manchester United.

Ronaldo, Real Madrid, 2002

Après son transfert de Barcelone à l’Inter en 1997, Ronaldo est devenue une véritable icône chez les Nerazzurri où tout lui réussissait. L’espace de deux saisons, avant que deux blessures au genou ne le stoppent dans son élan, Il Fenomeno était intouchable et intenable sur les terrains en inspirant les légendes de demain telles que Zlatan Ibrahimovic et Karim Benzema notamment. Pour rebondir, il a signé au Real Madrid lors du dernier jour du mercato estival de 2002 contre un joli chèque de 46M€.

Zlatan Ibrahimovic, Juventus, 2004