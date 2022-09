Foot - Mercato

Le clan Bernardo Silva lâche ses vérités sur le PSG et Barcelone

Publié le 6 septembre 2022 à 18h10 par Thomas Bourseau

Lors des dernières semaines du mercato estival, le PSG et le FC Barcelone semblent avoir été particulièrement intéressés par le recrutement de Bernardo Silva. Le Paris Saint-Germain avait même dégainé une offre. Le père du joueur de Manchester City s’est livré sur l’été mouvementé de son fils.

Au cours du mercato estival, Luis Campos avait un rêve précis. Outre celui de recruter Milan Skriniar ou d’aligner Robert Lewandowski aux côtés de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du PSG, le conseiller football du club de la capitale voyait en Bernardo Silva la signature rêvée comme le10sport.com vous le révélait le 3 août dernier.

Le PSG avait fait une offre, le Barça en pinçait pour Bernardo Silva

Par la suite, le10sport.com vous a dévoilé que le PSG avait dégainé une offre de 80M€ aux dirigeants de Manchester City, qui a cependant été repoussée par le comité de direction des Skyblues . Le FC Barcelone a publiquement fait part de son intérêt pour le milieu offensif de Manchester City par le biais de son entraîneur Xavi Hernandez. Cependant, comme le PSG, le Barça n’a rien pu faire et Silva a confié à la fin du mois d’août qu’il allait rester à City à la RAC1 .

« C'était Barcelone et le PSG, mais City eux-mêmes veulent absolument garder Bernardo »