PSG : Luis Campos va en finir avec ce dossier brûlant du mercato

Publié le 7 septembre 2022 à 10h00 par Pierrick Levallet

Après avoir déjà bouclé de nombreux départs cet été, Luis Campos serait sur le point de clore un autre dossier. Dans le viseur de Galatasaray depuis quelques semaines, Mauro Icardi semble prendre de plus en plus la direction du club stambouliote. L’attaquant argentin a lâché un gros indice sur son avenir sur les réseaux sociaux. L’affaire, elle, pourrait être réglée dans les prochaines heures.

Lors du mercato estival, Luis Campos a mis en place une opération dégraissage. Le conseiller sportif du PSG voulait se débarrasser de plusieurs joueurs qu’il ne jugeait pas indispensable à l’effectif de Christophe Galtier. Son grand ménage s’avère plutôt réussi puisque jusqu'à présent, Leandro Paredes, Arnaud Kalimuendo, Abdou Diallo, Julian Draxler, Eric Junior Dina-Ebimbe, Edouard Michut, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Rafinha, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye ont quitté le club de la capitale. Cette liste pourrait bien comporter un nouveau nom dans les prochaines heures : Mauro Icardi. L’Argentin est annoncé dans le viseur de Galatasaray depuis quelques jours maintenant. Wanda Nara, sa femme et agent, s’est d’ailleurs montrée favorable à une arrivée en Turquie au micro de l’émission LAM sur la chaîne América TV : « J’ai énormément envie de vivre en Turquie. Nous verrons si cela se fait. C’est un pays que j’aime. J’ai été 6 ou 7 fois en vacances en Turquie, seule avec mes enfants. C’est une destination que j’aime ». Mauro Icardi, lui, a lâché un indice de taille concernant son avenir.

Le gros indice lâché par Mauro Icardi sur les réseaux sociaux

Sur son compte Instagram , Mauro Icardi a peut-être vendu la mèche pour sa prochaine destination. L’attaquant du PSG a publié un cliché de lui-même dans sa story. Et quelques détails ne sont pas anodins. Sur son tatouage sur le torse, les yeux du lion sont colorés en jaune et rouge, les mêmes couleurs que... Galatasaray ! Mauro Icardi a également ajouté une émoticône pour dire que ce n’est plus qu’une question de temps. Son dossier est d'ailleurs sur le point d’être bouclé.

🚨 Mauro Icardi sur Instagram : « ⏱ Tic Tac » Bientôt l’heure du départ ? Le mercato turc ferme ses portes ce jeudi… ⏳🔜🇹🇷 pic.twitter.com/osFpAtA3ja — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 6, 2022

D’ultimes détails à régler dans ce dossier

D’après les informations de RMC Sport , Mauro Icardi ne serait plus qu’à quelques pas de rejoindre Galatasaray sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le montant de cette dernière n’a pas encore filtré, mais il ne resterait plus que d’ultimes détails à finaliser avant que le dossier ne soit clos. Le média français vient confirmer les informations publiées par Fabrizio Romano un peu plus tôt.

Icardi est attendu en Turquie