PSG : Luis Campos va enfin boucler une opération inespérée

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi devrait bel et bien rejoindre Galatasaray dans les prochaines heures. L'Argentin est attendu à Istanbul dès jeudi. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat et le PSG devrait continuer de payer une partie du salaire de son attaquant.

Déjà très actif pour dégraisser son effectif cet été, le PSG n'en a pas terminé avec ce chantier. Et pour cause, après avoir vidé l'intégralité de son loft, le club de la capitale est sur le point de trouver une solution pour Mauro Icardi qui n'entre plus du tout dans les plans de Christophe Galtier. L'attaquant argentin devrait effectivement s'engager avec Galatasaray dans les prochaines heures.

Icardi à Galatasaray dès jeudi ?

En effet, selon les informations de Damian Villagra, journaliste de TyC Sports , Mauro Icardi va rejoindre Galatasaray. « Tout est réglé entre Galatasaray et les agents de l'attaquant. Mauro Icardi se trouve à Paris et il ne manque que la signature avant qu'il ne rejoigne son nouveau club. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat avec le même contrat qu'au PSG. Si tout est signé aujourd'hui, il sera en Turquie jeudi », explique-t-il sur Twitter .

Le PSG continue de payer une partie du salaire d'Icardi

Une information confirmée par César Luis Merlo. Le journaliste argentin ajoute que le PSG continuera à payer une partie du salaire de Mauro Icardi ce qui lui permettra de conserver l'intégralité de ses revenus.