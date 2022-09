Foot - Mercato - PSG

PSG : Un énorme privilège accordé à Mbappé ? Il répond

Publié le 6 septembre 2022 à 12h15 par Arthur Montagne

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a prolongé son contrat jusqu'en 2025, permettant au PSG de devancer le Real Madrid. Et pour y parvenir, le Qatar aurait fait de grandes promesses à son attaquant de le prolonger. Mais Kylian Mbappé dément avoir son mot à dire sur le mercato.

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé semblait très proche de rejoindre le Real Madrid. Et pourtant, il a finalement décidé de prolonger au PSG jusqu'en 2025. Afin de le convaincre, le Qatar lui aurait d'ailleurs promis d'avoir son mot à dire sur le mercato ou le choix du nouveau coach. Une information formellement démentie par Kylian Mbappé.

«Ce n'est pas mon travail»

« Ce n'est pas mon travail. Et je ne veux pas le faire parce que je ne suis pas bon dans ce domaine. Je suis bon sur le terrain. Et en dehors du terrain, ce n'est pas mon rôle. Il y a tellement de gens qui sont meilleurs que moi », assure l'attaquant du PSG dans une interview accordée au New York Times , avant de se dire « ennuyé » par ces rumeurs.

«Je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre»